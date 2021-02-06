You have permission to edit this article.
Edit
Birth Announcements
0 comments
editor's pick

Birth Announcements

  • 0

Marian Regional Medical Center

A boy was born to Celestino Diaz and Rosalba Lopez on January 1, 2021

A boy was born to Jerwin and Edna De Torres on January 2, 2021

A boy was born to Ricardo Alvarez and Delfina Ruiz on January 4, 2021

A girl was born Alonzo Gonzalez and Iris Vargas on January 4, 2021

A girl was born to Herminio Santos and Celia Mendoza on January 4, 2021

A boy was born to Javier Alba and Diana Galindo on January 4, 2021

A boy was born to Gildardo Morales and Alejandra Castillo on January 4, 2021

A girl was born to Joshua and Carla Michaelson on January 5, 2021

A girl was born to Roberto Gonzalez and Benita Zaragoza on January 5, 2021

A boy was born to Allison Chacon on January 5, 2021

A girl was born to Anthony and Alyssa Silva on January 6, 2021

A girl was born to Erik Bravo and Fabiola Padilla on January 6, 2021

A girl was born to Rebeca Santiago on January 7, 2021

A girl was born to Michael and Christine Hernandez on January 7, 2021

A boy was born to Jose Castillo and Elsa Garcia on January 8, 2021

A boy was born to Danny Cortes and Drucila Bautista on January 8, 2021

A boy was born to Lucky Quito Nunez and Amber Nunez on January 11, 2021

A boy was born to Juan Torres and Maria Isidro on January 11, 2021

A boy was born to Damon and Alexis Robinson on January 12, 2021

A boy was born to Allen and Yaneth Rolon on January 12, 2021

A girl was born to Luis and Maribel Llamas on January 12, 2021

A girl was born to Steven Jacinto and Leslye Hernandez on January 12, 2021

A boy was born to James Hittle and Martha Duran on January 12, 2021

A girl was born to Victor Gonzalez and Natalie Garcia on January 12, 2021

A girl was born to Eman Rosslutfi and Icee Espinoza on January 12, 2021

A boy was born to Kevin Ramirez and Mercedes Oestereich on January 13, 2021

A girl was born to Carlos and Julieta Velasco on January 14, 2021

A boy was born to Mateo and Esmeralda Arredondo on January 15, 2021

A boy was born to Francisco Bedolla and Gabriela Peres on January 15, 2021

A boy was born to Jennifer Arguijo on January 16, 2021

A boy was born to Luis and Carina Rodriguez on January 16, 2021

A girl was born to Devin Garcia and Abegeil Cerna on January 18, 2021

A boy was born to Benjamin and Sunshyne Buckarma on January 18, 2021

A boy was born to Santos Alonso and Dulce Bustamante on January 18, 2021

A boy was born to Randy and Lizbeth Sebastian on January 19, 2021

A boy was born to Fabian Sanchez and Jenny Penaloza on January 19, 2021

A girl was born to Anthony Trevino and Jazmin Martinez on January 20, 2021

A girl was born to Marc Estrada and Andrea Salazar on January 20, 2021

A boy was born to Brandy Parker on January 20, 2021

A boy was born to Darin and Michele Lister on January 20, 2021

A boy was born to David Espinoza and Brooke Edelen on January 21, 2021

A girl was born to Juan Rodriguez and Herminia Zuniga on January 21, 2021

A boy was born to David Martinez and Lucilla Cano on January 21, 2021

A boy was born to Michael Freeman and Ayra Arboleda and January 22, 2021

A boy was born to Victor Ferreira and Rose Ruiz on January 22, 2021

A boy was born to Alejandro Galvan and Jessica Soto on January 23, 2021

A girl was born to Carlos Lua and Gloria Barragan on January 25, 2021

A girl was born to KeJuan Henry and Hannah Amavisca on January 25, 2021

A boy was born to Brittany Gonzales on January 26, 2021

A girl was born to Juan Palacios and Jan Kaira Villaflor on January 26, 2021

A girl was born to Kevin and Joscelynn Murdock on January 26, 2021

Twin girls were born to Abel and Erika Fuentes on January 27, 2021

A boy was born to Jose Bustos and Miriam Camarena on January 27, 2021

A boy was born to Gregory Koenen and Pauline Ponce on January 27, 2021

A girl was born to Kevin Dirksen and Kassandra Chavez-Chapman on January 28, 2021

A boy was born to Barrett and Jennifer Korber on January 28, 2021

A boy was born to Sandra Martinez on January 28, 2021

A boy was born to Anna Maldonado on January 29, 2021

A boy was born to Angel Rodriguez and Deborah Martinez on January 30, 2021

A girl was born to Diego Rodriguez and Mayra Torres on February 1, 2021

A boy was born to Bobbi and Jacob Miller on February 1, 2021

A girl was born to Emily Moody on February 1, 2021

A girl was born to Leonardo Garibay and Lincy Estrada on February 2, 2021

A boy was born to Daniel and Nitzan Schwertner on February 2, 2021

Lompoc Valley Medical Center

A baby boy was born to Kayla Ochoa and Jimmy Munoz on January 14, 2021

A baby girl was born to Tanya Chavez on January 15, 2021

A baby boy was born to Rebecca and Chad Olson on January 19, 2021

A baby girl was born to Alexandra and Benjamin French on January 20, 2021

A baby boy was born to Veronica D. Mota and Anthony T. Moorman on January 24, 2021

A baby girl was born to Xochil Collaso Araujo and Victor Torrico Medina on January 29, 2021

 A baby boy was born to Christine and Carlos Juares on February 2, 2021

0 comments
0
0
0
0
0

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Birth Announcements
Births

Birth Announcements

  • Updated

Birth announcements from Marian Regional Medical Center and Lompoc Valley Medical Center.

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alert

Breaking News